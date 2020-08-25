Краснодар, , 20:25 — REGNUM Экстренное предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью объявлено на территории Краснодарского края на 26−28 августа, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» до конца рабочей недели на территории края — в северо-западных, южных и центральных районах, а также на Черноморском побережье сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Также в ряде районов края сохранится высокая пожароопасность.

«Прогнозируется: вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с: увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах, возникновением лесных пожаров; возгораниями и увеличениями площадей ландшафтных пожаров; пожарами на сельхозугодиях и в лесополосах», — говорится в сообщении.

Отметим, что по данным на 18:00 25 августа на территории Кубани действует четыре крупных лесных пожара. Три из них — в Туапсинском районе, в Новороссийске и Геленджике — локализованы. В Анапе наиболее сложная ситуация — там огонь действует между двух населенных пунктов Большой и Малый Утриш, площадь действующего пожара три га, всего огнём пройдено более 100 га.

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