Курск, , 20:21 — REGNUM В Курской области новый учебный год начнётся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, для школьников составят такое расписание, чтобы ученики разных классов пересекались как можно меньше, а также закрепят за ними кабинеты.

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Специально составленное расписание должно минимизировать контакты обучающихся, однако покидать закреплённые за ними классы школьникам всё же придётся. Уроки по предметам, для которых требуется наличие лабораторного оборудования, планируется проводить в специализированных кабинетах. В них будут проводить обязательную полную обработку всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств.

Некоторые занятия будут проводиться с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Общий объем финансирования, направленный на санитарные мероприятия в муниципальных и областных образовательных организациях для профилактики коронавируса, составляет 37 млн 162 тыс. 514 рублей, которые выделяются из разных источников.

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