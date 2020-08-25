Москва, 25 августа 2020, 20:12 — REGNUM Вакцина от коронавируса будет доставлена в московские больницы 3 сентября. Об этом 25 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.
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В штабе процитировали слова директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о предстоящих испытаниях.
«4−5 сентября начнутся пострегистрационные испытания», — сказал он.
По словам Гинцбурга, для тестирования уже готовы 30 тыс. доз вакцины, а также 10 тыс. доз плацебо.