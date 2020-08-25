Москва, , 20:00 — REGNUM Ученикам ГБОУ Москвы «Вешняковская школа» разрешили носить маски по желанию, а учителям предписано надевать маски в случае близкого контакта с детьми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила заместитель директора по контролю за качеством образования Екатерина Белова.

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"Для учителей ношение масок при контакте с детьми обязательно. Всё-таки взрослые чаще являются переносчиками вируса. В момент, когда педагог ведёт урок, когда он говорит что-то у доски, он может опустить маску вниз. Как только он перемещается, чтобы показать что-то ребёнку, он должен надевать маску. Для детей нет жёстких требований в вопросе ношения масок. Запас масок и перчаток, как я уже сказала, будет в каждом кабинете на каждые пять дней. Если ребёнок хочет, он носит маску», — сказала Белова.

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Она отметила, что график учителей не останется прежним, поскольку «с учётом дополнительного часа дети, начинающие учиться в 9:30, будут заканчивать в 16:10»: «Дело в том, что оплата рабочего дня учителя зависит не только от количества часов — ведь есть ещё и оклад, в который входят и часы подготовки, и часы проверки. Количество часов не увеличится — наоборот, может появиться «окно», в которое педагог сможет, например, проверить тетради, подготовиться к следующему уроку. Учителя — те люди, которые всегда с пониманием относятся к ситуации».