Москва, , 19:47 — REGNUM В Москве на 74% готова станция «Улица Народного Ополчения» Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом 25 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Станция войдёт в состав западного участка БКЛ. Сейчас она готова на 74%.

«Весь участок должен быть закончен в 2021 году. Первая очередь — от «Хорошевской» до «Карамышевской» — должна быть сдана в этом году», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства станции.

Мэр назвал стройку участка непростой, однако отметил динамику в работе.