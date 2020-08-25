Москва, 25 августа 2020, 19:23 — REGNUM Главой Чувашской митрополии назначен митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий. Соответствующее решение принял сегодня, 25 августа, Священный Синод Русской православной церкви на заседании в Москве.
На заседании был принят ряд решений, в том числе о замещении кафедры Чебоксарской епархии в связи с кончиной митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы.
Главой Бурятской митрополии назначен митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф.
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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2020 года скончался 89-летний митрополит Варнава (Кедров), который являлся старейшим правящим архиереем Русской православной церкви. За время своего 44-летнего служения он восстановил из руин семь монастырей, а число православных приходов в Чувашии возросло в шесть раз, с 35 до 210. Он рукоположил около 300 священников и диаконов.
Всё это время Чебоксарской епархией руководил митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.
Справка ИА REGNUM. Митрополит Савватий (Сергей Антонов) родился 1 сентября 1968 года в Чебоксарах в семье священника. В 1993 году окончил Московскую духовную семинарию, в 2004 году — Московскую духовную академию.
После службы в армии (20 августа 1989 года) архиепископом Чебоксарским и Чувашским Варнавой пострижен в монашество с именем Савватий в честь преподобного Савватия Соловецкого. 1 ноября 1989 года назначен клириком кафедрального Введенского собора города Чебоксары, 30 июля 1993 года стал наместником Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах с возведением в сан игумена, через три года возведен в сан архимандрита.
30 января 2005 года в храме Христа Спасителя в Москве хиротонисан во епископа Алатырского, викария Чебоксарской епархии. 10 октября 2009 года решением Священного Синода назначен на новообразованную Улан-Удэнскую кафедру, в декабре 2011 года утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) Спасо-Преображенского Посольского мужского монастыря села Посольское Кабанского района и Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря села Троицкое Прибайкальского района Бурятии. 5 мая 2015 года назначен главой Бурятской митрополии.
Награждён орденом преподобного Серафима Саровского III степени (2018 год).
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