Москва, , 19:23 — REGNUM Главой Чувашской митрополии назначен митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий. Соответствующее решение принял сегодня, 25 августа, Священный Синод Русской православной церкви на заседании в Москве.

На заседании был принят ряд решений, в том числе о замещении кафедры Чебоксарской епархии в связи с кончиной митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы.

«Преосвященным Чебоксарским и Чувашским, главой Чувашской митрополии быть митрополиту Улан-Удэнскому и Бурятскому Савватию, с освобождением его от управления Улан-Удэнской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды», — говорится, в частности, в сообщении.

Главой Бурятской митрополии назначен митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2020 года скончался 89-летний митрополит Варнава (Кедров), который являлся старейшим правящим архиереем Русской православной церкви. За время своего 44-летнего служения он восстановил из руин семь монастырей, а число православных приходов в Чувашии возросло в шесть раз, с 35 до 210. Он рукоположил около 300 священников и диаконов.

Всё это время Чебоксарской епархией руководил митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.

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