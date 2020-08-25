Екатеринбург, , 19:42 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё 11 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Сведения об указанных летальных случаях подтвердили 25 августа 2020 года. Всего в Свердловской области скончались от COVID-19 420 человек.

Сколько больных новой коронавирусной инфекцией умерли от других заболеваний, в штабе не говорят.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 24 598 случаев заражения коронавирусом.

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