Рим, , 19:16 — REGNUM По данным на вечер вторника, 25 августа, в Италии умерли 35 445 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 4 (как и днем ранее), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

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Выздоровели 206 015 человек, за день этот показатель увеличился на 353 (днем ранее — на 192).

Число подтвержденных носителей выросло на 878 (днем ранее — на 953). Количество новых случаев снижается третий день подряд.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 261 174. В настоящее время заражены 19 714 человек — на 519 больше, чем днем ранее.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже четвертую недели подряд. За это время оно увеличилось на 7500, то есть на 60%. При этом почти не увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.