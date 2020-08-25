Москва, , 18:59 — REGNUM В столовых ГБОУ «Вешняковская школа» будет проводиться дезинфекция после каждого класса, а между учениками будет соблюдаться социальная дистанция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила заместитель директора по контролю за качеством образования Екатерина Белова.

День знаний в «Вешняковской школе», 2 сентября 2019 года Veshsch.mskobr.ru

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"С 1-го по 4-й классы дети питаются в полном составе классов, и, поскольку для них у нас есть отдельные здания, этот вопрос решается спокойнее. В связи с тем, что у них перемены в разное время, и они начинают в разное время, мы можем кормить в столовой по два-три класса с разницей в 15 минут на приём пищи плюс время на санитарную обработку. После каждой группы будет дезинфекция, плюс обязательно будет соблюдаться социальная дистанция», — сказала Белова.

По её словам, ситуации, в которых ребёнку становилось плохо на уроке, после чего сотрудники школы измеряли ему температуру и при необходимости вызывали скорую, уже случались: «Поэтому подобная ситуация для нас не новая. Вопрос лишь в том, чтобы ребёнок был изолирован. У нас есть, во-первых, медицинский кабинет, который состоит из двух комнат — комнаты осмотра и комнаты прививок. В момент, когда нет прививок, вторая комната будет изоляционной — но лишь в том случае, если симптомы имеет один ребёнок. Если будет ещё один такой ребёнок, мы найдём ещё один небольшой кабинет, который можно было бы использовать под изоляцию. Ребёнок перемещается в этот кабинет, параллельно вызывается скорая, а также связываются с родителями. Чтобы всего этого не делал учитель, который ведёт урок, у нас есть дежурные администраторы, а также дежурные учителя на этажах. Эти люди не заняты учебным процессом и не несут ответственности за весь класс и могут сопровождать ребёнка до кабинетов. А далее всё по алгоритму. Если это будет подтверждённый случай, то мы выводим весь класс на дистанционное обучение».