Черкесск, , 18:52 — REGNUM В Карачаево-Черкесию переправили из Сирии двоих детей. Они переданы родственникам. В ближайшее время детям предстоит адаптация. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Бондаренко.

По ее словам, состояние здоровья несовершеннолетних хорошее, однако они не знают русского языка, поэтому посещать детские сады пока не готовы. Специалисты подготовят для детей дорожную карту адаптации, по которой они в скором времени освоятся в новой для них обстановке.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа из Сирии прибыл самолет с 26 российскими детьми По словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, на борту самолета прибыли дети из разных регионов РФ, в том числе Ингушетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии.