Курган, , 18:49 — REGNUM В Курганской области с 26 августа возобновляют работу детские игровые комнаты, развлекательные и досуговые заведения. Также с 1 сентября начинают работать театры и концертные организации. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Для всех вышеперечисленных организаций прописаны строгие санитарно-эпидемиологические правила. К примеру, допуск посетителей в залы должен производиться не менее чем за 30 минут до начала спектакля или концерта, чтобы предотвратить скопление людей у входов в залы. Разрешается рассадка зрителей в шахматном порядке через два кресла, обязателен масочный режим.

Стали мягче требования к работе кафе, в которые теперь не нужна предварительная запись и сняты ограничения по времени их работы.