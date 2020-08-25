Нижний Новгород, , 18:47 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о втором этапе снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, разрешив кинотеатрам возобновить работу.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Теперь кинотеатрам разрешается заполнять зрительные залы на 30% — при условии, что зрители будут соблюдать безопасную дистанцию (не менее полутора метров), за исключением совместно приобретающих билеты.

Также глава региона поручил администрации кинотеатров обеззараживать воздух при помощи бактерицидных облучателей и организовать интервалы между сеансами для проведения полной дезинфекции в зрительных залах.

При этом кинозрителям запрещается употреблять пищу в залах кинотеатров и приходить на киносеансы без масок или других средств защиты органов дыхания.

По словам губернатора, областные власти совместно со специалистами Роспотребнадзора разработали список мер, позволяющих ввести очередные послабления в связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью COVID-19.

«Конечно, хотелось разрешить их деятельность намного раньше. Я и сам очень люблю ходить в кино. Но ситуация обязывала к постепенности принимаемых решений», — подытожил Глеб Никитин.