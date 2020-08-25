Курск, 25 августа 2020, 18:46 — REGNUM В Курской области к учебному году с учётом санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции готовы 525 учреждений региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в пресс-службе администрации Курской области.
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К новому 2020−2021 учебному году приняты и признаны готовыми 525 общеобразовательных организаций, функционирующих на территории региона (согласно данным на официальном портале комитета образования, всего в области насчитывается 547 общеобразовательных организаций — прим. ИА REGNUM).
В профильный комитет из образовательных учреждений не поступало сообщений о проблемах при подготовке к работе в новых условиях.
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