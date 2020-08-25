Курск, , 18:46 — REGNUM В Курской области к учебному году с учётом санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции готовы 525 учреждений региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в пресс-службе администрации Курской области.

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К новому 2020−2021 учебному году приняты и признаны готовыми 525 общеобразовательных организаций, функционирующих на территории региона (согласно данным на официальном портале комитета образования, всего в области насчитывается 547 общеобразовательных организаций — прим. ИА REGNUM).

«Руководители общеобразовательных учреждений прорабатывают вопросы организации деятельности по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся, в том числе по посещению столовой для приема пищи», — говорится в сообщении пресс-службы.

В профильный комитет из образовательных учреждений не поступало сообщений о проблемах при подготовке к работе в новых условиях.

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