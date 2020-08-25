Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM В случае прихода второй волны коронавирусной инфекции в Петербурге будут введены в действие новые ограничительные меры. При этом, возможно, первым делом будут закрыты те структуры, с которых позже всего сняли запреты во время первой волны — например, рестораны, торговые центры и крупные магазины.

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин 25 августа сообщил «Фонтанке», что смольнинский комитет по экономической политике и стратегическому планированию разрабатывает соответствующий план введения ограничений и просчитывает их возможные последствия.

Конкретные решения будут приниматься на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Напомним, что в Петербурге до сих пор закрыты кинотеатры, фуд-корты и торговые «островки» в торговых центрах. В транспорте и общественных местах официально действует масочный режим.

Также в Смольном готовится план план маршрутизации пациентов с учетом одновременного прихода сезонной эпидемии гриппа и других ОРВИ.

«Не все койки один в один будут участвовать [в лечении больных коронавирусом], часть коек и клиник должна быть предусмотрена для лечения пневмонии, которая вызвана не ковидом», — сказал Евгений Елин.

Напомним, учебный год в школах Петербурга начнется в очном режиме. В вузах будет сочетаться очная и дистанционная учеба.

За последние сутки в городе зафиксировано 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии скончались 2357 человек. Выздоровели 25 304 человека.

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