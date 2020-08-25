Миасс, Челябинская область, , 18:37 — REGNUM В Челябинской области четверо жителей Миасса отданы под суд за хранение и продажу немаркированной табачной продукции, а также за незаконное предпринимательство и неправомерное использование средств индивидуализации данных товаров. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Дело вела следственная часть Главного следственного управления главка. По данным следователей, эти граждане покупали и перевозили табачную продукцию без маркировки, а также хранили на арендованном складе. Кроме того, они собирались продавать её через мелкую розницу.

Сотрудники полиции изъяли у них более 1,75 млн пачек. Размер ущерба правообладателям превысил 35 млн рублей. Обвинительное заключение по делу уже утверждено. Скоро его рассмотрит Миасский городской суд. Суда обвиняемые ждут под подпиской о невыезде.