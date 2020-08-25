Архангельск, , 18:29 — REGNUM В правительстве Архангельской области состоялось традиционное перед началом учебного года совещание работников сферы образования. Как сообщили ИА REGNUM в профильном министерстве, одной из тем обсуждения стало выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по работе школ в условиях рисков распространения коронавируса SARS-CoV-2.

«Завучам при составлении расписания необходимо минимизировать передвижения ребят по учебным заведениям. За классами будут закреплены кабинеты, — заявил и.о. министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев. — Но мы прекрасно понимаем, что есть уроки, которые требуют специального оборудования и помещений, а значит, особое внимание — проветриванию и уборке, наличию средств дезинфекции. В целом региональная система образования готова к началу работы».

Напомним, в ответе на запрос ИА REGNUM сотрудники регионального министерства образования сообщило, что из областного и муниципальных бюджетов будут выделены средства на закупку необходимого оборудования. Однако назвать сумму средств в ведомстве не смогли.

Следите за развитием событий в трансляциях: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?», «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно об отставке министра образования и науки Архангельской области Олега Полухина.