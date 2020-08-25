Архангельск, 25 августа 2020, 18:29 — REGNUM В правительстве Архангельской области состоялось традиционное перед началом учебного года совещание работников сферы образования. Как сообщили ИА REGNUM в профильном министерстве, одной из тем обсуждения стало выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по работе школ в условиях рисков распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Напомним, в ответе на запрос ИА REGNUM сотрудники регионального министерства образования сообщило, что из областного и муниципальных бюджетов будут выделены средства на закупку необходимого оборудования. Однако назвать сумму средств в ведомстве не смогли.
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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно об отставке министра образования и науки Архангельской области Олега Полухина.