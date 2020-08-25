Сунжа, Ингушетия, , 18:19 — REGNUM МВД Ингушетии подтвердило факт конфликта между двумя тейпами, который произошел сегодня днем, 25 августа, в станице Нестеровской Сунженского района. По данным ведомства, в больницу доставлены девять участников драки с поножовщиной и стрельбой из травматического оружия. МВД призывает к порядку стороны конфликта.

«МВД по Республике Ингушетия убедительно просит всех родных и близких пострадавших проявить благоразумие», — говорится в сообщении пресс-службы полицейского ведомства.

Предварительно причиной конфликта называются ранее возникшие неприязненные отношения. Подробности будут установлены в ходе организованной проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе драки, которая якобы произошла из-за должности в администрации муниципалитета, в станице Нестеровская пострадали девять человек. С огнестрельными и ножевыми ранениями они доставлены в больницу города Сунжа.