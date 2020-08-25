Москва, , 18:19 — REGNUM Вопрос о переходе на карантин будет решаться для каждой школы отдельно. Об этом 25 августа главе партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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Он подчеркнул в очередной раз, что все школы 1 сентября откроются в очном режиме.

Закрытия учебных заведений Кравцов не исключает. Но, по его словам, это будет точечно, как при сезонном гриппе.

Министр также уточнил, что если будет принято решение о переходе школы на удаленный режим обучения, то образовательный процесс прерван не будет. «Если школы переходят на карантин, то информационная система обеспечивает непрерывный образовательный процесс», — добавил Кравцов, отметив, что Zoom и Skype заменяют на отечественную систему.