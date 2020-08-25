Касли, Челябинская область, , 18:14 — REGNUM В Каслях Челябинской области руководство местной больницы заплатило предпринимателям за выполненные ими работы только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки оказалось, что задолженность возникла по исполненным государственным контрактам. Денег на общую сумму более 4,4 млн рублей в срок не получили субъектов предпринимательства.

Прокурор внёс руководству госклиники представление и возбудил против должностного лица административное дело. К настоящему времени долги полностью выплачены.