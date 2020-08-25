Москва, , 18:13 — REGNUM Завершился дистанционный этап Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В онлайн-конференции, посвященной итогам дистанционного этапа и предстоящим полуфиналам конкурса, приняли участие Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель Министра просвещения РФ Екатерина Толстикова и организаторы «Большой перемены» — генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова, директор проекта «ПроеКТОриЯ» Светлана Патрикеева.

В мероприятии также приняли участиепартнеры конкурса — руководитель рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров, ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко иучастники «Большой перемены» Михаил Башкирев, Агнесса Куприянова, Анна Аникьева и Артём Карцев.

Конкурс «Большая перемена» стартовал 28 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. Цель конкурса — дать возможность каждому школьнику найти себя и раскрыть свои сильные стороны. Дистанционные этапы «Большой перемены» проходили онлайн.

«Хороший университет начинается в школе, — отметил Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, — участники конкурса «Большая перемена» — это будущие абитуриенты. Мы видим, насколько они амбициозные и целеустремлённые. Они могут стать биологами, физиками, займутся робототехникой или нанотехнологиями, но вот эта огромная жизненная сила и желание творить добро — это самое главное, что удается выявить у детей организаторам конкурса. Конкурс дает возможности каждому школьнику раскрыть свои сильные стороны и попробовать себя в разных направлениях. Это чрезвычайно важно для выбора будущей профессии».

«Большая перемена» объединила федеральные детские центры, образовательные проекты нового формата, ведущие вузы страны, корпоративные программы для школьников и общественные движения», — отметила заместитель Министра просвещения РФ Екатерина Толстикова.

Она подчеркнула, что важной особенностью конкурса является то, что вместе со школьниками участие в нем принимают их педагоги.

«Ребята сами выбирали наставников, которых пригласили к участию. Для кого-то это классный руководитель, учитель русского языка или литературы, для кого-то — педагог из школы искусств или тренер из спортивной секции. Совместная работа над решением заданий будет способствовать укреплению доверительных отношений между учениками и учителями», — добавила заместитель министра.

В рамках дистанционного этапа конкурса старшеклассники (ученики 8−10 классов) проходили тестирование, творческое задание и этап решения кейсов. 58 кейсов по 9 направлениям конкурса подготовили для школьников более 30 крупнейших российских компаний и вузов. Среди них ПАО «Сбербанк России», Mail.ru Group, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «Ростелеком», ОАО «Российские железные дороги», фармацевтическая компания «Герофарм», Арт-кластер «Таврида», Кружковое движение НТИ, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению стратегических инициатив» и другие. Участники сами выбирали задания, которые им интересны. На очных этапах конкурса этот принцип будет сохранен — защита кейсов на полуфиналах будет проходить в выбранном конкурсантам формате — презентации, проектной работы или театральной постановки.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что конкурс «Большая перемена» стал самым масштабным проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Заявки на участие подали более миллиона старшеклассников (1 004 278) — учеников 8−10 классов. Нам нелегко было определить полуфиналистов. По итогам всех этих испытаний в региональные состязания вышли 6000 школьников, и мы поздравляем ребят — это уже победа! Вместе со школьниками в полуфиналах будут принимать участие и их педагоги. В каждом федеральном округе пройдет по 2 полуфинала: один — для учеников 8−9 классов; один — для десятиклассников. В Центральном федеральном округе их будет 4 — по 2 для каждой возрастной категории участников», — рассказал Алексей Комиссаров.

Первая серия полуфиналов пройдет с 9 по 20 сентября 2020 года в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах (Московской области, Республике Крыми Нижегородской области).

Вторая серия полуфиналов пройдет с 22 сентября по 3 октября 2020 годав Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах (Хабаровском крае, Тюменской области).

С 5 по 17 октября 2020 года полуфиналы конкурса пройдут в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах (Ленинградской области, Республике Дагестан и Ярославской области).

Полуфиналы будут проходить одновременно в трех регионах, соединенных между собой центральной студией в Москве каналами прямой трансляции. Технологические возможности позволят принять участие в программе полуфиналов ведущим экспертам в сфере образования, науки и технологий, добровольчества, искусства и бизнеса.

«Финал «Большой перемены» состоится в Москве в начале ноября. Мы пригласим на него 1200 школьников и их учителей», — уточнил Алексей Комиссаров.

В ходе полуфиналов участников ожидает решение тематических кейсов, а также полезная программа по добровольчеству и творческие мастер-классы.

«Мы наблюдаем, как упорно наши участники двигаются к своей цели и сколько усилий прикладывают для выполнения профессиональных кейсов по своим направлениям. Полуфиналы будут очень насыщенными, ребят ждёт образовательная и полезная программы, рассчитанные на три дня. Основной частью образовательной программы станет кейс-чемпионат, задания для которого подготовили ведущие компании и вузы страны. Также участников ожидают лекции и консультации с экспертами и наставниками», — рассказала координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова.

Она также добавила, что полезная программа для каждого региона будет особенной: «Одно из основных направлений конкурса — вовлечение школьников в волонтерскую деятельность. Где-то ребята проведут экологическую акцию, где-то — создадут арт-объект, который может стать символом города, или помогут детям, оставшимся без попечения родителей. Также обязательно пройдут историко-патриотические мероприятия».

Директор проекта «ПроеКТОриЯ» Светлана Патрикеева рассказала о мероприятиях для наставников полуфиналистов: «Педагогам мы предлагаем масштабную и интересную программу. Ключевым мероприятием станет педагогический коворкинг наставников «Большой перемены», модераторами которого выступят лучшие педагоги страны. Особенностью педагогической программы является интеграция со школьной программой — наши наставники не только посетят лекции и мастер-классы, но и примут участие в кейс-чемпионате».

Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко отметил, что в год 95-летия МДЦ «Артек» развернул масштабную работу онлайн — в пяти онлайн-проектах Международного детского центра приняли участие почти 27 500 человек из 55 стран.

«И мы очень рады, что в рядах самого большого артековского отряда талантливые и замечательные ребята — участники всероссийского конкурса «Большая перемена». Мы провели онлайн-смену конкурса в атмосфере артековских традиций: путешествовали по Крыму, занимались спортом, посещали мастер-классы известных артековцев. Ребята узнали о главных традициях «Артека», и одна из них — это путевка за достижения. Участники конкурса своим трудом, креативом, лидерскими качествами, командной работой доказали, что достойны этой награды. «Артек» ждёт полуфиналистов и финалистов конкурса! Пусть полуфинал в детском центре подарит ребятам невероятные впечатления, новые знания и верных друзей», — подчеркнул Константин Федоренко.

Руководитель рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов рассказал, что сотрудничество конкурса «Большая перемена» и Кружкового движения оказалось плодотворным — тысячи школьников по всей стране и множество технологически ориентированных ребят — участников Кружкового движения НТИ — открыли «Большую перемену» для себя как еще один социальный лифт.

«Более того, в процессе совместной работы родился новый большой проект для российских школьников. Сейчас «Практики будущего» Кружкового движения НТИ и «Роспатриотцентр» готовят к запуску онлайн-интенсив «Новый цифровой музей». Он стартует в сентябре, под руководством экспертов и наставников участники будут разрабатывать проекты по цифровизации своих школьных музеев. Авторы лучших проектов смогут получить гранты на воплощение этих идей в жизнь», — отметил Дмитрий Земцов.

Организаторы конкурса сообщили, что мероприятия полуфиналов «Большой перемены» пройдут в очном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований на площадках региональных круглогодичных детских центров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Большая перемена" — это возможности для образования, развития и коммуникации всех учеников 8−10 классов. Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Финалистами конкурса станут 1200 человек, а победителями — 300 учащихся 8−9 классов и 300 десятиклассников. Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 8−9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек». 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства наукии высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.