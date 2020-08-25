Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM В Ленинградской области за предыдущие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили 25 августа в областном оперативном штабе, 11 из них пришлись на Всеволожский район, самый густонаселенный и примыкающий к Петербургу.

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Также новые случаи заражения выявлены в Гатчинском районе (5 случаев), Выборгском районе (2 случая), Ломоносовском районе (2 случая). По одному случаю выявлено в Волосовском, Киришском, Кировском, Подпорожском и Приозерском районах, городах Выборг, Новая Ладога, Сланцы и Тосно.

В целом за всё время пандемии в Ленобласти заразились коронавирусом 6626 человек, из них 74 человека скончались. За последние сутки выписан 21 человек.

В целом «антилидером» рейтинга самых пораженных коронавирусом районов продолжает оставаться Гатчинский, за ним следуют Всеволожский и Выборгский районы Ленобласти.

Напомним, что в Ленобласти учебный год везде начнется в очной форме.

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