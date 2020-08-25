Челябинск, , 18:05 — REGNUM В одной из больниц Челябинска коронавирус выявлен у четырёх медсестёр. Об этом пишут СМИ.

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Диагноз COVID-19 им поставили по результатам анализов. С момента начала заболевания женщины находятся на больничном и лечатся.

Представители администрации больницы подтвердили журналистам данный факт. При этом анализы взяли и у их коллег, но результаты на коронавирус отрицательные. Скорее всего, полагают в клинике, четыре медсестры заразились коронавирусом за пределами медучреждения.