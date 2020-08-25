Москва, , 18:02 — REGNUM Российским школьникам не будут выставляться оценки за Всероссийские проверочные работы. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.

Сергей Кравцов Obrnadzor.gov.ru

«Мы проведём в начале года диагностику детей, чтобы выявить пробелы в знаниях. Оценки выставляться не будут, но мы окажем методическую помощь отстающим детям, которые из-за пандемии не смогли освоить ту или иную тему», — сказал Кравцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВПР в школах России планируется провести с 14 сентября по 12 октября.