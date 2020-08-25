Нижний Новгород, , 17:51 — REGNUM С 1 сентября вузы, техникумы, школы и детские сады в Нижегородской области будут работать в обычном режиме, а студенты и учащиеся возобновят обучение в очной форме. Указ об ослаблении карантинных мер подписал сегодня, 25 августа, глава региона Глеб Никитин.

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При этом губернатор поручил руководству образовательных организаций закрепить при возможности за каждым классом или группой отдельное учебное помещение, минимизировать общение учащихся из разных классов или групп во время перемен, не допускать скопления обучающихся вне классов и аудиторий и тщательно следить за соблюдением учащимися и педагогами масочного режима и безопасной дистанции.

При этом было отмечено, что допускается неиспользование масок преподавателями, детьми дошкольного и школьного возраста, а также учащимися профессиональных образовательных организаций во время занятий, уроков и лекций, а также студентами — при проведении спортивных и творческих занятий.

Также глава области разрешил увеличить с 10 до 15 человек максимальную численность занимающихся в учреждениях культуры и спорта, в домах народного творчества, в клубах, во дворцах и домах культуры.

«Была поставлена задача — разработать максимально комфортные требования безопасности для учеников и педагогов. Понятно, что нормально вести урок или учиться в маске просто невозможно. В образовательных учреждениях важнее обеспечить минимальное пересечение учащихся из разных групп или классов», — подчеркнул Глеб Никитин.