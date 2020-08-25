Владимир, , 17:50 — REGNUM Во Владимирской области для всех образовательных учреждений приобрели дезинфицирующее оборудование и средства для гигиенической обработки рук. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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Дозаторы с антисептиками установят при входах в школы, в столовые и туалеты. Педагогов и обслуживающий персонал обеспечили средствами индивидуальной защиты.

Чтобы сократить число контактов учащихся, за каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет. Перемены организуют так, чтобы разные классы также были максимально разведены.

В большинстве школ ученики будут пользоваться дополнительными входами в здания. Там будут проводить ежедневные «утренние фильтры» с обязательной термометрией учащихся, родителей и сотрудников школ.

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