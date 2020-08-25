Челябинск, , 17:21 — REGNUM В Челябинске предприниматель Людмила Аликина судится с мэрией в связи с отменой последней разрешения на строительство. Об этом говорится в материалах областного Арбитражного суда.

Распоряжение об отмене разрешения на возведение аптеки было издано 18 мая. А 19 августа было зарегистрировано заявление женщины в суд. Она требует признать этот документ незаконным и отменить.

В суде уже ознакомились с её заявлением и пришли к выводу, что оно было подано с нарушением трёх статей Арбитражного процессуального кодекса. Пока оно оставлено без движения. Заявительнице предложено до 23 сентября устранить эти нарушения.