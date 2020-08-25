Москва, , 17:20 — REGNUM В ГБОУ Москвы «Вешняковская школа» намерены заранее закупить дезинфицирующие средства и ежемесячно отслеживать по мере необходимости заказ на них. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила заместитель директора по контролю за качеством образования Екатерина Белова.

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«Мы, естественно, соблюдаем рекомендации в полном объёме по той простой причине, что они даны с целью сохранения здоровья и обеспечения безопасности как детей, так и сотрудников школы. У нас закуплены и дезинфицирующие средства, и коврики с обзеззараживающими растворами, у нас закуплены защитные маски. Сейчас это закуплено на короткий период времени, но в заказе уже всё есть. Мы ждём поставок, чтобы на пятидневный срок у нас всегда было нужное количество масок и перчаток в каждом кабинете. Поставки будут на месяц вперёд, но нам рекомендуется, чтобы запасов дезинфицирующих средств всегда хватало на пятидневную учебную неделю», — сказала Белова.

По её словам, устройства-дезары есть в школе «как в кабинетах, так и в детских садах, а также в тех местах, где находятся дети, например, в рекреациях»: «У нас будут перемены с разницей в 20 минут, и вот где дети будут находиться больше всего — там и будут установлены дезары».