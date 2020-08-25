Белгород, , 17:17 — REGNUM Джемперы с логотипом Nike и другие товары народного потребления задержали сотрудники таможни в районе поселка Комсомольский Белгородской области. Правообладатель оценил ущерб в восемь миллионов рублей, сообщили 25 августа в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Контрабандисты пытались перевезти партию одежды обход таможенного пункта пропуска. Более двух тысяч джемперов с логотипом Nike перегружали ночью из микроавтобусов в грузовой автомобиль.

«Помимо поддельной одежды марки Nike в грузовике находились другие товары народного потребления. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей превысила три миллиона рублей, что является крупным ущербом», — уточнила начальник отделения защиты прав интеллектуальной собственности Белгородской таможни Наталья Приходько.

Экспертиза правообладателя установила признаки контрафактности одежды, а ущерб от неправомерного использования товарного знака оценили в восемь миллионов рублей. Возбуждены два уголовных дела.