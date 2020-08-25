Ростов-на-Дону, , 17:09 — REGNUM В Ростовской области на сегодняшний день существует дефицит педагогических работников. Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 августа сообщил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

«Дефицит есть. И он характерен для нескольких районов. Это Азовский и Аксайский районы. Есть проблема в школах Красносулинского района. Зимовниковский район также испытывает сложности. Вакансии учителей в основном по предметам: иностранный язык, математика, русский язык и физика», — уточнил спикер.

Гуськов отметил, что учителям предоставляются льготы на оплату жилья и коммунальных услуг. Педагогам, переехавшим работать в сельские территории и города с населением до 50 тыс. человек, в рамках программы «Земский учитель» выделят 1 млн рублей на покупку жилья.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область ощущает дефицит педагогов — требуется 1 тыс. учителей