Ростов-на-Дону, , 16:57 — REGNUM Общеобразовательные организации Ростовской области готовы к работе в особых условиях. Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 августа сообщил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

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"Все школы Ростовской области готовы к началу нового учебного года и готовы выполнить все необходимые санитарные требования», — отметил Гуськов.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области новый учебный год начнётся в очном формате. 1 сентября за парты сядут 440 тыс. учеников, в том числе 50 тыс. первоклассников.

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