Москва, , 16:49 — REGNUM Министерство обороны России заключило более 40 контрактов на поставку и модернизацию военной техники на форуме «Армия-2020». Об этом сообщил 25 августа заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

«Сегодня вручены 17 и подписаны 24 государственных контракта с 30 предприятиями оборонно-промышленного комплекса», — сказал он.

Криворучко уточнил, что общая стоимость заключённых контрактов составляет более 1,16 трлн рублей.

Замминистра назвал подписание пакета контрактов «важным этапом в реализации государственной программы вооружения», отметив, что в результате их выполнения Вооружённые силы получат более 500 новых образцов техники и свыше 80 тысяч ракет и боеприпасов. Кроме этого, будет модернизировано более 100 единиц вооружения.

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