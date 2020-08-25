Магас, , 16:47 — REGNUM Стала известна причина конфликта со стрельбой в ингушской станице Нестеровская. Два клана «повздорили» из-за должности в администрации, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, в ходе беседы между членами семьи Фирзуали и Хациевых возник конфликт, в ход пошли ножи и огнестрельное оружие. В результате драки со стрельбой три человека получили огнестрельные ранения, еще семеро — колото-резаные раны.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших доставили в городскую больницу города Сунжа.

В настоящее время около нее собрались около 300 человек из числа родственников, они пытались проникнуть на территорию больницы, возник очередной конфликт, в ходе предотвращения которого бойцы ОМОН открыли стрельбу в воздух. У медучреждения остаются дежурить около 50 силовиков.

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