Кострома, , 16:45 — REGNUM Из заработной платы руководителя буйского эксплуатационного вагонного депо незаконно вычли тариф за перегон железнодорожных вагонов из Буя на Сахалин. Об этом ИА REGNUM сообщили в костромской транспортной прокуратуре. При расчёте после увольнения мужчина недосчитался 122 тысяч рублей.

Наталья Диева © ИА REGNUM

В 2019 году начальника депо обязали отобрать ненужные вагоны и платформы и отправить их в Дальневосточную дирекцию ОАО «РЖД». Однако в процессе транспортировки выяснилось, что техника находится в абсолютно непригодном состоянии и эксплуатировать её невозможно.

О конфузе руководство «РЖД» вспомнило лишь когда руководитель буйского депо решил уволиться «по собственному желанию» в июле 2020 года. В «РЖД» посчитали, что отобрав непригодные к эксплуатации вагоны и платформы, начальник депо «причинил ущерб компании» и потому удержали 122 тысячи рублей из его зарплаты при расчёте.

В транспортной прокуратуре с логикой «РЖД» не согласились.

«Во-первых, вся сеть — РЖД, и их собственность должна перевозиться бесплатно. Снимать с руководителя эту сумму как причинённый ущерб, тем более по истечению срока давности (срок давности взыскания по данному случаю истек 20 июля 2020 года) и с нарушением порядка — незаконно», — пояснили в контролирующем ведомстве.

В итоге, в отношении ОАО «Российские железные дороги» было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Материалы прокурорской проверки были направлены в госинспекцию труда в Костромской области.