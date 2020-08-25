Бишкек, , 16:43 — REGNUM Ассоциация волонтерских центров и Федеральное агентство по делам молодежи России передали больницами Иссык-Кульской и Чуйской областей Киргизии медикаменты и средства индивидуальной защиты на более чем полмиллиона рублей.

Содействие в доставке гуманитарного груза по территории республики оказало посольство России в Киргизии.

Отметим, что Россия с самого начала пандемии оказывает Киргизии существенную помощь. Так, в феврале российская сторона первой направила киргизскому минздраву гуманитарный груз с тест-системами для диагностики COVID-19.

После этого поставки ПЦР-тестов, реагентов, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и медицинского оборудования из России осуществляются на регулярной основе.

Также в начале июля республику посетила группа специалистов Роспотребнадзора и Минздрава России. После чего в Киргизию прибыли около 70 российских медиков, которые на протяжении месяца помогали своим киргизским коллегам бороться с коронавирусом.