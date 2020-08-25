Бишкек, , 16:37 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в Киргизии стабильно снижается, но расслабляться не стоит. Об этом сегодня, 25 августа, на брифинге заявил замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев.

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По его словам, за последние сутки в республике выявили 119 новых случаев коронавирусной инфекции. А всего с начала пандемии — 43 245 случаев.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что за сутки признаны излечившимися 310 киргизстанцев, у которых ранее диагностировали COVID-19. Всего же за все время выздоровели 36 925 жителей Киргизии, у которых подтвердился коронавирус.

«Несмотря на пандемию коронавируса, в Киргизии в 2020 году наблюдается улучшение динамики общих показателей смертности от различных болезней», — резюмировал заместитель главы минздрава.