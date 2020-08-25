Волгоград, , 16:37 — REGNUM Меру пресечения в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней девушки, избрал Михайловский районный суд Волгоградской области. Его заключили под стражу, сообщили 25 августа в объединённой пресс-службе судов региона.

По версии следствия в ночь с 16 на 17 августа 2020 года несовершеннолетняя и её знакомый остановились в автомобиле на просёлочной дороге недалеко от 19 километра автодороги Р-22 «Каспий». Они поссорились на почве ревности, мужчина достал из сумки кожаный ремень и, набросив его потерпевшей на шею, задушил девушку, а затем спрятал её тело в лесопосадке.

Подозреваемого задержали 23 августа. Свою вину в преступлении он отрицает. Михайловский районный суд постановил заключить мужчину под стражу до 23 октября 2020 года. Постановление ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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