Салехард, , 16:31 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Основные очаги заражения на 25 августа: Ноябрьск — 5 положительных теста, и по три выявленных случаев SARS-CoV-2 в Новом Уренгое, Салехарде и Надыме.

С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 25 августа зарегистрировано 13 135 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 620 человек, 88 пациентов с COVID-19 скончались.