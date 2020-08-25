Екатеринбург, , 16:46 — REGNUM Число вызовов скорой помощи к больным новой коронавирусной инфекцией в Екатеринбурге резко сократилось, сообщили в пресс-службе горздрава.

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В ведомстве ответили «Областной газете», что, по сравнению с пиковой нагрузкой, число вызовов к таким пациентам снизилось на 60%. Поэтому бригады постепенно стали переходить в штатный режим работы.

В диспетчерскую скорой поступали более 4 тыс. звонков (как от больных COVID-19, так и от других жителей города) в конце июня 2020 года. На это время пришёлся пик заболеваемости COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее горожане жаловались, что до скорой стало невозможно дозвониться. Ждать ответа диспетчера приходилось и по 15 минут, и даже по полчаса.

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