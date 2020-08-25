Владимир, 25 августа 2020, 16:27 — REGNUM Большинство муниципальных общеобразовательных учреждений Владимирской области с 1 сентября планирует осуществлять учебный процесс очно, но некоторые будут включать применение дистанционных технологий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.
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Половина муниципальных школ будет проводить очные занятия по всем предметам. Например, такое решение приняли все образовательные учреждения Суздальского района.
В городе Коврове очную форму обучения будут сочетать с дистанционной. Такие предметы, как основы безопасности жизнедеятельности, мировая художественная культура, ИЗО и музыка будут преподаваться в дистанционной форме, остальные предметы — очно.
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