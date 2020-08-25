Владимир, , 16:27 — REGNUM Большинство муниципальных общеобразовательных учреждений Владимирской области с 1 сентября планирует осуществлять учебный процесс очно, но некоторые будут включать применение дистанционных технологий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Дистанционное образование Ольга Перегуд (с) ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Половина муниципальных школ будет проводить очные занятия по всем предметам. Например, такое решение приняли все образовательные учреждения Суздальского района.

В городе Коврове очную форму обучения будут сочетать с дистанционной. Такие предметы, как основы безопасности жизнедеятельности, мировая художественная культура, ИЗО и музыка будут преподаваться в дистанционной форме, остальные предметы — очно.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирские учителя и школьники смогут носить маски «по желанию»

Читайте развитие сюжета: Владимирские школьники пойдут на уроки через «утренний фильтр»