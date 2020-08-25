Уфа, , 16:22 — REGNUM Родителей в группы детских садов Башкирии пускать не будут. Об этом 25 августа сообщила заместитель министра образования и науки Башкирии Инесса Косолапова на брифинге в республиканском минздраве.

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По ее словам, чтобы привести с 1 сентября ребенка в детский сад, не нужно проходить медицинский осмотр (если это не вновь прибывший малыш). При этом нужно будет предъявить справку от педиатра об отсутствии контакта с инфицированными коронавирусом.

Отмечается, что детей у входа будет встречать дежурный воспитатель. Он будет проводить термометрию и записывать данные в специальный журнал. Родителей в группы пускать не будут. Сотрудники детских дошкольных учреждений будут работать в масках. Детям маска в детском саду нужна не будет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии с 1 сентября детские сады начнут свою работу в штатном режиме.

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