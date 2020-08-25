Калуга, , 16:16 — REGNUM В Калужской области в больнице скончались ещё два пациента с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 25 августа в областном оперштабе.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли жители Калуги 1945 и 1947 годов рождения.

Всего в регионе зарегистрировано 64 смерти пациентов с подтверждённым коронавирусом.

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