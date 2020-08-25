Салехард, , 16:11 — REGNUM На Ямале в селе Новый Порт бесследно пропали четыре человека. Их ищут с 22 августа, сообщает ГТРК «Вести-Ямал».

В Ямальском районе продолжаются поиски четырёх мужчин, которые выехали пять дней назад на моторной лодке из села Новый Порт к себе в чум, находящийся в 37 километрах южнее. К месту назначения они не прибыли. На связь не выходили.

Сигнал об их исчезновении поступил 22 августа. На месте поисками занимаются сотрудники «Ямлспаса» и местные жители.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 и 22 августа несколько человек пропали в Югре, в том числе один ребёнок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре за два дня пропали несколько человек, в том числе ребёнок