Новокузнецк, Кемеровская область, , 16:09 — REGNUM Новый учебный год в школах Новокузнецка начинается в нестандартных условиях ввиду непростой эпидемиологической ситуации. В связи с этим педагогическая стратегия претерпела определённые преобразования. Об этом на пленарном заседании традиционного августовского педсовета сегодня, 25 августа, заявил глава города Сергей Кузнецов.

«Мы должны в полной мере обеспечить готовность к началу нового образовательного периода. Прежде всего это касается готовности наших учреждений, их соответствия всем стандартам в плане безопасности, санитарных требований и, конечно, методической готовности», — сказал Кузнецов.

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Отметим, что с 14 сентября стартуют всероссийские проверочные работы, которые дадут возможность сделать срез возможных пробелов в школьных знаниях — для их восполнения при формировании учебных программ на предстоящий учебный период.