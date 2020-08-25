Владимир, , 16:06 — REGNUM Во Владимирской области все школы готовы к работе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказала директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева.

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По словам чиновницы, к 20 августа к новому учебному году были готовы все школы региона. Это значит, что 100% школ на момент приёмки были обеспечены бесконтактными термометрами, дозаторами для дезинфицирующих средств и бактерицидными лампами. На эти средства из областного бюджета было дополнительно выделено 63 миллиона рублей.

«Это просто наша помощь муниципальным образованиям, особенно дотационным, которые не в состоянии были обеспечить в полном объёме средства индивидуальной защиты. Мы посчитали, сколько нужно на все школы области масок и на какую сумму до 1 января 2021 года, — эта сумма должна быть больше семи миллионов только на маски, причем не для всего персонала. Что касается учителей — такой нормы нет, она нигде не заявлена. Это уже либо сам учитель захочет её надеть в целях своей безопасности, либо ребёнок решит её надеть, и тогда эту маску ему приобретёт родитель. Но такого требования для школ нет, требование касается только работников, которые обеспечивают питание», — отметила Беляева.

При этом глава департамента отметила, что 63 миллиона — это не все деньги, которые в регионе направили на исполнение рекомендаций Роспотребнадзора. Это дополнительные средства к тем суммам, которые школы уже получили на подготовку к новому учебному году, предназначенные для восполнения недостачи средств защиты и дезинфекции.

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