Анапа, Краснодарский край, , 16:05 — REGNUM Туристы и небрежное обращение с огнём — это основные причины лесных пожаров на территории Краснодарского края. Об этом в эфире «России 24» заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Пожарные машины тушат лесной пожар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В настоящее время на территории Краснодарского края действуют четыре пожара — в районе Анапы, Туапсе, в Геленджике и Новороссийске — места любителей отдыха на дикой природе. Моё личное мнение, что причиной пожаров стали туристы, их небрежное обращение с огнем», — сказал Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на данный момент три из четырёх лесных пожаров на Кубани локализованы, усилия спасателей направлены на ликвидацию возгораний до конца этих суток.