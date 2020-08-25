Париж, , 16:03 — REGNUM Пятнадцать человек, подозреваемых в причастности к беспорядкам в Париже после финала Лиги чемпионов, предстанут перед судом во вторник, 25 августа 2020 года, сообщает Le Figaro.

Из 105 заключенных под стражу пятнадцать должны предстать перед судом 25 августа 2020 года, главным образом за «насилие в отношении лица, обладающего государственной властью», «кражи при отягчающих обстоятельствах» или «сокрытие краж при отягчающих обстоятельствах». Еще четырнадцать человек останутся под стражей, а тринадцать были освобождены.

Известно, что всего было арестовано 158 человек, взяты под стражу 151 человек, часть из которых — несовершеннолетние.

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманина, 16 сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе беспорядков, 12 магазинов разграблены и около пятнадцати автомобилей повреждены.

Кроме того, было возбуждено два расследования по факту ограбления двух ювелирных магазинов в центре Парижа, недалеко от Елисейских Полей.

Как сообщало ИА REGNUM, высший совет общественного здравоохранения Франции рекомендует систематически носить защитные маски в университете.

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