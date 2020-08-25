Тбилиси, , 16:05 — REGNUM В Грузии за время пандемии было проведено 350 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 25 августа сообщил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

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"За последний месяц у нас в среднем 4830 ПЦР-тестов в день. Были дни, когда проводилось от 5000 до 6000 тестов за день, всего в стране с конца января проведено 350 тыс. PCR-тестов», — сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что медики также использовали быстрые тесты, которые реагируют на антитела. Если они у кого-то давали сомнительные результаты, то этих людей отправляли на ПЦР-тестирование. Всего, как рассказал Гамкрелидзе, в Грузии использовали 224 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.

Напомним, по данным на 25 августа в Грузии выявили 1150 носителей коронавируса.

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