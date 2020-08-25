Киев, , 15:58 — REGNUM Правительство Украины предлагает продлить действующий сейчас в стране карантин до 1 ноября.

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Об этом на совещании первых лиц государства сегодня, 25 августа, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль отметил, что сейчас общее количество лиц, заболевших коронавирусной инфекцией на Украине с начала пандемии, превысило 108 тысяч. По его словам, наиболее пострадавшие сегодня области — Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

В свою очередь, президент Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер, учитывая негативную динамику заболеваемости. При этом он заявил, что карантин должен оставаться «адаптивным и необременительным для предпринимателей, которые должны иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях».

На совещании отмечалось, что в мире также наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19, поэтому украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в страну иностранных граждан из стран, попадающих в «красную зону» эпидемии, сроком на 30 дней.

ИА REGNUM напоминает, что на прошлой неделе (17−23 августа) на Украине зафиксировано сразу несколько суточных антирекордов заболеваемости коронавирусом. В настоящий момент в стране в среднем фиксируют 2 тыс. — 2,2 тыс. новых случаев болезни в сутки. Карантин последний раз на Украине продлевали в середине лета до 1 сентября.