Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:57 — REGNUM В Новокузнецке, по состоянию на сегодня, 25 августа, под медицинским наблюдением находится 990 человек, вернувшихся из стран, где зарегистрирована коронавирусная инфекция, из Москвы, Санкт-Петербурга, контактных с лабораторно подтверждёнными диагнозами COVID-19. Из них 912 жителей Новокузнецка и 78 жителей Новокузнецкого района. Об этом сообщает территориальный отдел в Новокузнецке и Новокузнецком районе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

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«В их числе — 529 человек, контактировавших с выявленными носителями коронавируса», — уточняется в оперативном сообщении.

За всё время в Новокузнецке и Новокузнецком районе зарегистрирован 1401 случай заражения коронавирусом. Из них 1331 случай — в Новокузнецке и 70 — в Новокузнецком районе.

Выписано 354 человека, скончались 19 пациентов.