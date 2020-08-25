Ташкент, , 15:56 — REGNUM Одной из проблем в таджикистанских банках является совместная работа близких родственников на руководящих должностях, сообщили в пресс-службе Национального банка Таджикистана.

В финансовом регуляторе считают, что данное обстоятельство является одной из причин финансовых проблем банков. Отмечается, что принятые поправки не позволят близки родственникам быть членами попечительских советов одного банка.

Напомним, за последние два года в Таджикистане ликвидировали «Таджпромбанк» и «Фононбанк». Еще два банка: «Точиксодиротбанк» и «Агоинвестбанк» не могут полноценно функционировать из-за сложной финансовой ситуации. Всего в республике действуют 18 банков.

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